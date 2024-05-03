Каряка: есть смысл подумать о том, чтобы привезти в «Динамо» вратаря номер один

Бывший футболист сборной России, португальской «Бенфики» и московского «Динамо» Андрей Каряка поделился мыслями об игре голкиперов бело-голубых Антона Шунина и Игоря Лещука.

«Шунин и Лещук – неплохие вратари. Антон это уже давно доказал. У Лещука были определённые проблемы в этом чемпионате, необязательные ошибки. Он в целом играл нормально, но ляпы всё равно случались. С другой стороны, от них никто не застрахован. Однако, если есть возможность привезти вратаря номер один, может и есть смыл подумать об этом», — приводит слова Каряки «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, Антону Шунину 37 лет. Он является воспитанником академии московского «Динамо». В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 20 матчах во всех официальных турнирах, в которых пропустил 26 мячей и три раза отыграл «на ноль». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шунина в € 500 тыс.

Лещуку 28 лет, за первую команду «Динамо» он играет с 2018-го. В нынешнем сезоне российский голкипер провёл 16 матчей во всех турнирах, шесть раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Действующий контракт Игоря с «Динамо» рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лещука в € 700 тыс.