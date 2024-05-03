Лионель Месси признан игроком месяца в МЛС

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приз лучшему игроку по итогам минувшего месяца. Об этом информирует официальный аккаунт американского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

В минувшем месяце аргентинский нападающий принял участие в четырёх матчах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

Напомним, 36-летний футболист присоединился к «Интер Майами» минувшим летом. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 11 ассистами. Действующее трудовое соглашение игрока с американским клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» – «Бостон»: