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Главный тренер «Ромы» Де Росси: это сезон «Байера»

Главный тренер «Ромы» Де Росси: это сезон «Байера»
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги Европы с «Байером», в котором леверкузенцы одержали победу со счётом 2:0.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Вирц – 28'     0:2 Андрих – 73'    

«Мы играли против сильной команды, которую, если она выйдет вперёд, становится трудно остановить. Мы были в бешенстве после первого пропущенного мяча, и старались играть ещё агрессивнее, чтобы сравнять счёт, но сегодня нам не удалось отыграться.

Это год леверкузенцев, они выиграли Бундеслигу, у игроков этой команды есть не только футбольное мастерство, но и большая физическая подготовка, и выносливость», — приводит слова Де Росси Football Italia.

Ответная игра между командами состоится 9 мая и пройдёт на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене.

Последний раз команды встречались на стадии полуфинала минувшего розыгрыша Лиги Европы. Первый матч между командами завершился со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Эдоардо Бове. Вторая игра закончилась со счётом 0:0.

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