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«Ливерпуль» гарантировал себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

«Ливерпуль» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов – 2024/2025. Это произошло после поражения «Тоттенхэма» в перенесённой матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:2).

Таким образом, мерсисайдский клуб точно не опустится ниже четвёртого места в таблице чемпионата Англии по итогам сезона-2023/2024.

На данный момент на счету «Тоттенхэма» 60 очков после 34 матчей. Команда занимает пятую строчку в таблице АПЛ и уже не сможет догнать «Ливерпуль», который идет третьей позиции с 75 очками.

Отметим, в текущем сезоне «Ливерпуль» не выступал в Лиге чемпионов.

Напомним, в следующем розыгрыше Лиги чемпионов примут участие 36 команд вместо 32, а групповой этап будет заменён восемью матчами для каждого клуба с разными оппонентами.

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