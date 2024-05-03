Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу эмоционально ответил на вопрос об отставании от топ-4

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу эмоционально высказался об отставании своей команды в борьбе за четвёрку сильнейших в английской Премьер-лиги после поражения в матче 26-го тура турнира с «Челси» (0:2).

«Я не знаю, как отвечать на такие вопросы. Зачем вообще эти вопросы, если мы проиграли? Сегодня мы были плохи, какой смысл думать о чем-то ещё? Я должен взять на себя ответственность за эту игру. Я тренер, и именно я выставляю игроков на поле, ответственность лежит на мне. Моя обязанность – убедиться, что в следующий раз мы сыграем лучше», – приводит слова Постекоглу Sky Sports.

«Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков после 34 матчей. Идущая на четвёртой строчке, которая гарантирует участие в Лиге чемпионов следующего сезона, «Астон Вилла» после 35 игр имеет 67 баллов.

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