Почеттино обратился к болельщикам, оскорбляющим игроков «Челси» в соцсетях

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о критике со стороны фанатов в сторону игроков лондонской команды в социальных сетях.

«Люди в социальных сетях говорят разные вещи. Например, что Ромео Лавиа не играет из-за меня… Он травмирован и мы практически не работали вместе. Эти слова об игроках «Челси» неуважительны. Их говорят скучающие люди дома, у которых есть время только на социальные сети. Знаете, я приехал из другого клуба, а не с Марса, чтобы тренировать футболистов», – приводит слова Почеттино Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, аргентинский специалист возглавил «Челси» минувшим летом. После 34 матчей английской Премьер-лиги подопечные Почеттино набрали 51 очко и занимают восьмое место, отставая от четвёртой строчки, дающий путёвку в Лигу чемпионов, на 16 очков.

В следующем туре АПЛ лондонский клуб сыграет с «Вест Хэмом». Матч состоится 5 мая.

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