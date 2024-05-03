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Почеттино обратился к болельщикам, оскорбляющим игроков «Челси» в соцсетях

Почеттино обратился к болельщикам, оскорбляющим игроков «Челси» в соцсетях
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о критике со стороны фанатов в сторону игроков лондонской команды в социальных сетях.

«Люди в социальных сетях говорят разные вещи. Например, что Ромео Лавиа не играет из-за меня… Он травмирован и мы практически не работали вместе. Эти слова об игроках «Челси» неуважительны. Их говорят скучающие люди дома, у которых есть время только на социальные сети. Знаете, я приехал из другого клуба, а не с Марса, чтобы тренировать футболистов», – приводит слова Почеттино Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, аргентинский специалист возглавил «Челси» минувшим летом. После 34 матчей английской Премьер-лиги подопечные Почеттино набрали 51 очко и занимают восьмое место, отставая от четвёртой строчки, дающий путёвку в Лигу чемпионов, на 16 очков.

В следующем туре АПЛ лондонский клуб сыграет с «Вест Хэмом». Матч состоится 5 мая.

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02 мая 2024, четверг. 21:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Чалоба – 24'     2:0 Джексон – 72'    
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