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Алонсо высказался о победе «Байера» в первом полуфинальном матче с «Ромой» в Лиге Европы

Алонсо высказался о победе «Байера» в первом полуфинальном матче с «Ромой» в Лиге Европы
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу команды в первом полуфинальном матче с «Ромой» (2:0) в Лиге Европы.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
02 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен, Германия
0:1 Вирц – 28'     0:2 Андрих – 73'    

«Это был серьёзный и осторожный матч. Мы были умны и зрелы. У них были свои шансы. Лидерство придало нам больше уверенности, чтобы мы могли действовать как при владении мячом, так и без него. Впереди у нас быстрые игроки. Во втором тайме мы ничего не упустили – мы знали, что если будем осторожны, то у нас будут свои шансы. Команда нашла правильный компромисс. 2:0 – хороший результат. Мы возвращаемся домой довольные. То, что мы делаем в этом сезоне, является выдающимся. У нас есть качественные игроки с очень высоким уровнем концентрации. Самое сложное – сохранять стабильность. Мы не хотим останавливаться – мы хотим продолжать в том же духе до конца сезона», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 9 мая.

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