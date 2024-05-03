Почеттино прокомментировал победу «Челси» в дерби с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино эмоционально высказался о победе в матче 26-го тура английской Премьер-Лиги с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Кажется, впервые в этом сезоне я настолько счастлив, потому что сегодняшний результат – это тот момент, когда команда после 10 месяцев работы начала осознавать, что нам нужно бороться. И сегодня мы здорово это делали.

Не знаю, лучшая ли это наша игра, но главное – ощущение. Несмотря на негативные обстоятельства, мы показали, что хорошо выполняем свою работу. Победа в дерби – заслуга футболистов. Это показатель того, как мы отнеслись к этой игре, как играли в первом тайме, как защищались», – приводит слова Почеттино Sky Sports.

После 34 матчей английской Премьер-лиги подопечные Почеттино набрали 51 очко и занимают восьмое место, отставая от четвёртой строчки, дающий путёвку в Лигу чемпионов, на 16 очков. «Тоттенхэм» находится на пятом месте, заработав 60 очков. Команда Постекоглу отстаёт от идущей на четвёртой строчке «Астон Виллы» на семь баллов.

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