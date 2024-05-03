Кьеллини рассказал, чем был одержим Роналду

Бывший футболист «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о бывшем партнёре по команде, португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Для меня большая честь быть капитаном «Ювентуса» вместе с ним. Это была уникальная возможность. У меня была возможность оценить его. Он иностранец, но хорошо вписался в коллектив. Он не такой, как другие, вы не можете пригласить его выпить аперитив в центре города, но он никогда не подводил, когда это было необходимо, даже на командных ужинах.

Он уважительно, почти одержимо относится к своему телу и подготовке. Он хочет забивать и побеждать, его характер в сложных матчах произвёл на меня впечатление. У него было безумное желание перевернуть мир, он хотел доказать, что он сильнее всего мадридского «Реала», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу