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«Барселона» близка к подписанию Гидо Родригеса из «Бетиса» в статусе свободного агента

«Барселона» близка к подписанию Гидо Родригеса из «Бетиса» в статусе свободного агента
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«Барселона» близка к подписанию опорного полузащитника «Бетиса» Гидо Родригеса в статусе свободного агента, сообщает журналист AS Эдуардо Бургос.

По информации источника, сторонам осталось согласовать определенные вопросы. Главный тренер каталонского клуба Хави видит в нём потенциальную замену Ориолю Ромеу.

Также ранее в СМИ писали, что 30-летний футболист является запасным вариантом для «Барселоны» в случае неудачи трансфера Йозуа Киммиха в команду Хави.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Родригес перешёл в «Бетис» из «Америки» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила € 4 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 24 млн.

В нынешнем сезоне Родригес сыграл 26 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевых передач.

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