Актёр Сергей Бурунов посетил фанатскую трибуну ЦСКА на матче с «Зенитом»

Российский актёр, телеведущий и болельщик ЦСКА Сергей Бурунов посетил фанатскую трибуну московской команды в ходе первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом» (1:1).

Бурунов скандировал кричалку вместе с болельщиками красно-синих в момент гола форварда Антона Заболотного.

Напомним, 2 мая состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.

Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая. Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Эта встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.