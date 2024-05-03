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Хаби Алонсо высказался о возможном требле «Байера»

Хаби Алонсо высказался о возможном требле «Байера»
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Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо оценил шансы команды завоевать требл в текущем сезоне после победы в первом полуфинальном матче с «Ромой» (2:0) в Лиге Европы. Отметим, что «Байер» не проигрывает на протяжении 47 матчей подряд.

«Это исключительная серия. Я бы отдал должное невероятному менталитету команды, постоянной концентрации, которую поддерживают все игроки. Но мы не хотим на этом останавливаться – нам нужно сохранить настрой до конца сезона. Требл? Мы уже близко», – приводит слова Алонсо Sky Sport Germany.

Ближайший матч «Байера» пройдёт в 32-м туре Бундеслиги, где он встретится с франкфуртским «Айнтрахтом». Эта игра состоится 5 мая и пройдёт на стадионе «Дойче Банк Парк». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

Ответный матч с «Ромой» состоится 9 мая.

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