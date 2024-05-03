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Стало известно, в каком клубе хочет продолжить карьеру Йозуа Киммих

Стало известно, в каком клубе хочет продолжить карьеру Йозуа Киммих
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«Барселона» заинтересована в приобретении полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха.

Как сообщает журналист Ферран Корреас в соцсетях, сам футболист сборной Германии находится в восторге от возможного перехода в каталонскую команду.

Напомним, ранее появилась информация, что «Бавария» готова расстаться с 29-летним правым защитником Йозуа Киммихом грядущим летом, если до того момента он не пролонгирует своё трудовое соглашение с мюнхенцами. Отмечалось, что руководство немецкого клуба намерено выручить за футболиста минимум € 50 млн. В нынешнем сезоне Киммих принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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