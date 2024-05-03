Юран: серия поражений на «Пари НН» не давила. Панических атак у нас точно не было

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, не угнетала ли команду шестиматчевая серия без побед.

Нижегородский клуб проиграл шесть туров подряд (с 22-го по 26-й) с общим счётом 8:21. 54-летний специалист был уволен из команды 29 апреля, после поражения от «Ахмата» со счётом 1:5 в 26-м туре чемпионата России.

«Нет, она не давила. Запас очков оставлял нам право на ошибку в отдельных матчах. Если бы мы падали в зону вылета или переходных, это, конечно, давило бы. А мы оставались на 10-м месте, и когда-то эта полоса должна была закончиться. Понятно, что есть проблемы, помимо недобора футболистов. Но панических атак у нас точно не было. Нет, мы целенаправленно всё анализировали и готовились к следующей игре.

Я говорил в интервью, что немножко в облаках руководители витали: можем бороться за пятое, шестое место. Руководство всегда хочет большего, это нормальное явление. Только кажется, что это просто. Что касается игроков, то я всегда им говорил, что мы ещё ничего не решили. Наша задача — 10-е место. Не думаю, что было какое-то самоуспокоение. Я жил на базе, контролировал работу. Но не стало конкуренции, которая всегда должна быть. И психологически парням тяжело было постоянно играть на пределе. Чтобы каждую неделю выжимать из себя максимум, нужен опыт выступлений в клубах повыше, в более сильных чемпионатах. А здесь один-второй раз проигрываешь — и появляется неуверенность, нестабильность. Стали допускать такие индивидуальные ошибки, какие были не свойственны нам до паузы», — рассказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 26 туров «Пари НН» занимает 11-е место в РПЛ с 28 очками. На 12-й строчке находится «Факел» (27 очков).