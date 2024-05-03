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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 34-го тура сезона-2023/2024

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 34-го тура сезона-2023/2024
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Сегодня, 3 мая, матчем между «Хетафе» и «Атлетиком» Бильбао стартует 34-й тур испанской Ла Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр предстоящего тура.

Пятница, 3 мая:

22:00 мск. «Хетафе» — «Атлетик» Бильбао.

Суббота, 4 мая:

15:00 мск. «Реал Сосьедад» – «Лас-Пальмас»;

17:15 мск. «Реал» Мадрид – «Кадис»;

19:30 мск. «Жирона» – «Барселона»;

22:00 мск. «Мальорка» – «Атлетико» Мадрид.

Воскресенье, 5 мая:

15:00 мск. «Осасуна» – «Бетис»;

17:15 мск. «Сельта» – «Вильярреал»;

19:30 мск. «Валенсия» – «Алавес»;

22:00 мск. «Севилья» – «Гранада»;

22:00 мск. «Райо Вальекано» – «Альмерия».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал». Второе место занимает «Барселона», тройку лидеров замыкает «Жирона».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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