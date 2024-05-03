Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 34-го тура сезона-2023/2024

Сегодня, 3 мая, матчем между «Хетафе» и «Атлетиком» Бильбао стартует 34-й тур испанской Ла Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр предстоящего тура.
Пятница, 3 мая:
22:00 мск. «Хетафе» — «Атлетик» Бильбао.
Суббота, 4 мая:
15:00 мск. «Реал Сосьедад» – «Лас-Пальмас»;
17:15 мск. «Реал» Мадрид – «Кадис»;
19:30 мск. «Жирона» – «Барселона»;
22:00 мск. «Мальорка» – «Атлетико» Мадрид.
Воскресенье, 5 мая:
15:00 мск. «Осасуна» – «Бетис»;
17:15 мск. «Сельта» – «Вильярреал»;
19:30 мск. «Валенсия» – «Алавес»;
22:00 мск. «Севилья» – «Гранада»;
22:00 мск. «Райо Вальекано» – «Альмерия».
Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал». Второе место занимает «Барселона», тройку лидеров замыкает «Жирона».