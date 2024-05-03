Тренер «Зенита» Оливейра ответил на вопрос о недостаточной мотивации бразильцев

Виллиам де Оливейра, ассистент главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, ответил на вопрос о недостаточной мотивации бразильцев из состава сине-бело-голубых.

«Как это у бразильцев не хватает мотивации? Вы же видели, что они вышли на матч с ЦСКА и играли хорошо. Мы будем с ними работать, но они супермотивированы и готовы работать, ещё раз бороться за самые высокие места. На каждый матч наши бразильцы выходят с максимальным настроем — 100%», — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после 26 сыгранных туров санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», также имеющий в своём активе 50 очков. На третьем месте идёт московское «Динамо» с 47 очками.