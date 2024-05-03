Ломбертс: Семак — Фергюсон «Зенита», их сотрудничество предначертано судьбой

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс прокомментировал новость о продлении контракта Сергея Семака с сине-бело-голубыми.

«Продление контракта с Семаком – это отличные новости как для него, так и для «Зенита». Можно сказать, что это сотрудничество было предопределено судьбой! Я бы назвал его Фергюсоном «Зенита». Надеюсь, он сможет принести ещё больше звёзд на эмблему сине-бело-голубых. «Зенит» – чемпион!» — приводит слова Ломбертса «Футбол на Куличках».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до июня 2025-го. Под руководством Сергея Богдановича сине-бело-голубые на протяжении пяти лет подряд становились победителями РПЛ. В общей сложности при Семаке «Зенит» завоевал 10 различных трофеев.