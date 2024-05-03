Радимов: у ЦСКА нет шансов на медали, поэтому Кубок — основной трофей для них

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал ничейный результат в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Зенит» (1:1). Напомним, первая встреча проходила в Москве, ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 15 мая. Победитель финала Пути РПЛ выйдет в Суперфинал Кубка, где сыграет с победителем нижней сетки (Пути регионов).

«Зенит» произвёл ротацию в этом матче, дал отдохнуть лидерам. Домашний матч им будет намного легче играть. У ЦСКА практически не осталось шансов на медали, поэтому Кубок России — это основной трофей, за который они могут побороться», — сказал Владислав Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в Пути регионов уже определились финалисты — за выход в Суперфинал сыграют «Спартак» и «Балтика».