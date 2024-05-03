Фёдор Чалов: Тороп выдал хорошую игру в матче с «Зенитом»

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поддержал вратаря команды Владислава Торопа после ничьей с «Зенитом» (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Пропущенный мяч, наверное, неудачная игра Владислава Торопа. Что скажете?

— Не видел ещё этот гол. Но даже если это так, мы его все поддерживаем. Он выдал хорошую игру, — сказал Чалов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 2 мая состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая. Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Эта встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.