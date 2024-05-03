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Фёдор Чалов: Тороп выдал хорошую игру в матче с «Зенитом»

Фёдор Чалов: Тороп выдал хорошую игру в матче с «Зенитом»
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поддержал вратаря команды Владислава Торопа после ничьей с «Зенитом» (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

— Пропущенный мяч, наверное, неудачная игра Владислава Торопа. Что скажете?
— Не видел ещё этот гол. Но даже если это так, мы его все поддерживаем. Он выдал хорошую игру, — сказал Чалов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 2 мая состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая. Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Эта встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 53'     1:1 Ерохин – 84'    
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