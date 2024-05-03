«Крыльям Советов» исполнилось 82 года

Сегодня, 3 мая, самарский футбольный клуб «Крылья Советов» отмечает свой день рождения — ему исполняется 82 года. Пресс-служба самарцев опубликовала поздравление со знаменательной датой.

«Прошло ровно 82 года со дня, когда первый матч провела заводская команда, впоследствии ставшая одной из самых популярных и самобытных команд страны.С этого дня начался отсчёт истории «Крыльев Советов» — клуба, ставшего настоящим феноменом советского и российского футбола.

От всей души поздравляем клуб, его преданных болельщиков, всех любителей футбола, тренеров и футболистов «Крыльев Советов» с днём рождения родной команды! Желаем побед, невероятных эмоций от игры и единства!

Самара — один из самых футбольных городов нашей страны, у региона всегда будут «Крылья»! Это помнят и знают все, от кого зависит судьба клуба, а футбол, который демонстрируют «Крылья Советов», знают, любят и ценят далеко за пределами города на берегу Волги. С днём рождения, родные и любимые «Крылья Советов»!» — написала пресс-служба самарцев.