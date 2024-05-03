Сергей Юран: хочется поскорее в новую драку ввязаться

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран признался, что ему не нужно время на перезагрузку — он хочет продолжить тренерскую карьеру как можно скорее.

— Для вас две трети весны-2024 — самые стрессовые в карьере?

— Запредельно стрессовые. Я в таких ситуациях ещё не бывал. Нервы были на пределе, давление скакало. Но в любом случае это был полезный опыт. Тренерская работа в принципе неблагодарная. У нас же не просто так ходит пословица: подписываешь контракт — готовься к увольнению. Это нормально. Жизнь продолжается, идём дальше.

— Сколько вам нужно времени, чтобы морально перезагрузиться?

— Я такой человек, что в любой момент готов включиться в интересное дело. Хочется поскорее в новую драку ввязаться, — рассказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.