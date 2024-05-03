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В «Пари НН» подтвердили переговоры с сербским тренером Сашей Иличем

В «Пари НН» подтвердили переговоры с сербским тренером Сашей Иличем
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подтвердил факт переговоров с сербским тренером Сашей Иличем.

«Я пока не могу подтвердить или опровергнуть назначение Илича на пост главного тренера «Пари НН». Контракт не подписан, переговоры ведутся. Как только подписание состоится, будут подписи с обеих сторон, тогда можно будет что-то говорить, но пока — преждевременно», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее сообщалось, что назначение Саши Илича в «Пари Нижний Новгород» зависит от того, договорятся ли нижегородцы с греческим «Атромитосом» о сумме компенсации за специалиста. Отмечается, что в случае неудачи в переговорах по Иличу нижегородский клуб обратится к другим кандидатурам иностранных тренеров.

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