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Радимов: ЦСКА должен был играть в меньшинстве с третьей минуты матча с «Зенитом»

Радимов: ЦСКА должен был играть в меньшинстве с третьей минуты матча с «Зенитом»
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Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о судействе в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит» (1:1). По его мнению, армейцы должны были остаться в меньшинстве с третьей минуты игры, когда защитник Мойзес грубо нарушил правила на Густаво Мантуане.

«С третьей минуты ЦСКА должен был остаться в меньшинстве. В похожем эпизоде защитник ЦСКА Роша был удалён в игре с «Ахматом» в РПЛ. Футболист наступает выше голеностопа и мог избежать этого контакта. Все же знают, что, если ты наступаешь шипами выше бутсы, это это красная. Это фол по неосторожности», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вчера, 2 мая, состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.

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