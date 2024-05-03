Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чанов: ничья с «Зенитом» некритична для ЦСКА, есть примеры побед в Санкт-Петербурге

Чанов: ничья с «Зенитом» некритична для ЦСКА, есть примеры побед в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался по итогам первой игры финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Зенитом» (1:1).

«Мы уже привыкли, что у ЦСКА чаще всего какие-то вещи случаются в конце матча. Но играли хорошо, особенно в начале матча, даже игроки «Зенита» это отметили. Ничья ничем не критична для ЦСКА, всё равно придётся ждать второго матча, как всё там сложится. У «Зенита» единственное преимущество — домашняя арена. Но уже есть примеры, когда их и там обыгрывали», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, игра между ЦСКА и «Зенитом» состоялась накануне, 2 мая. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 53'     1:1 Ерохин – 84'    
Материалы по теме
Позднее спасение «Зенита» в Кубке! Безликой атаке помог вратарь ЦСКА
Позднее спасение «Зенита» в Кубке! Безликой атаке помог вратарь ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android