Чанов: ничья с «Зенитом» некритична для ЦСКА, есть примеры побед в Санкт-Петербурге

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался по итогам первой игры финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Зенитом» (1:1).

«Мы уже привыкли, что у ЦСКА чаще всего какие-то вещи случаются в конце матча. Но играли хорошо, особенно в начале матча, даже игроки «Зенита» это отметили. Ничья ничем не критична для ЦСКА, всё равно придётся ждать второго матча, как всё там сложится. У «Зенита» единственное преимущество — домашняя арена. Но уже есть примеры, когда их и там обыгрывали», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, игра между ЦСКА и «Зенитом» состоялась накануне, 2 мая. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.