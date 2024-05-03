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Илья Вахания: сильно расстроены из-за поражения от «Балтики», но переживать времени нет

Илья Вахания: сильно расстроены из-за поражения от «Балтики», но переживать времени нет
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Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался по итогам матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (0:1).

— Сильно расстроились?
— Конечно, но нет времени переживать, потому что у нас через четыре дня игра.

— Не кажется ли вам, что под такой матч состав должен был быть другим?
— Наверное, нет. Потому что если посмотреть матч с «Уралом», то был примерно такой же состав, но мы выиграли уверенно.

— Правильно ли я понимаю, что Карпин рассчитывал выиграть почти таким же составом, которой обыграл «Урал»?
— Думаю, если он выпустил такой состав, то он на это рассчитывал, — приводит слова Вахании «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 2 мая, состоялся матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу со счётом 1:0. На четвёртой минуте игры после грубой ошибки «Ростова» при выходе из обороны забил полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян. Таким образом, «Балтика» вышла в первый этап финала Пути регионов Кубка России, где встретится с московским «Спартаком», который в среду, 1 мая, обыграл «Динамо» со счётом 2:0. «Ростов» завершил своё участие в турнире. Отметим, что «Балтика» попала в сетку Пути регионов после поражения на стадии 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России от «ЦСКА» (0:3 по сумме двух матчей).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Аванесян – 4'    
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