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Юран сформулировал главную проблему «Пари НН» перед матчем со «Спартаком»

Юран сформулировал главную проблему «Пари НН» перед матчем со «Спартаком»
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Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран назвал главную проблему нижегородской команды. По его мнению, сейчас основная сложность для «Пари НН» — сохранить правильную психологию и снять зажатость.

— Удержатся они теперь в РПЛ?
— Сложно сказать. Сейчас самое главное психологически коллектив удержать и снять зажатость. Конкуренты в таблице подтянулись, и результат каждого матча будет довлеть над игроками.

— Могут они после такой встряски «Спартак» обыграть?
— Всё бывает в жизни. Встряска обычно происходит, когда приходит новый тренер, а здесь пока только исполняющий обязанности. Хазов работал у меня в штабе, всё и всех в команде знает. Надеюсь, клуб всё-таки останется в РПЛ, — рассказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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