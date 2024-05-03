Балахнин: казалось бы, надо бросать все силы на Кубок, но Карпин поберёг здоровье игроков

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о победе «Балтики» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России с ростовчанами (1:0).

«Гол «Балтики» — постоянная ошибка «Ростова». Но дело в не самом боевом составе из-за графика, понять это можно. Поэтому не всё получалось, особенно в первом тайме. В конце был перевес большой, когда вышли другие футболисты, но не хватило мастерства в завершающей стадии.

Согласен, что можно предъявить претензии к Карпину за выбор состава, потому что «Ростов» ни за что не борется в РПЛ. Но я его понимаю. Тут важно, чтобы футболисты не получали травмы. На мой взгляд, Карпин пытается балансировать, чтобы сохранить боевое состояние команды. А если одни и те же будут играть в таком жёстком режиме, где практически нет тренировок, можно получить проблемы. Этим и обусловлен выбор состава, а не желанием не участвовать в Кубке. Казалось бы, надо бросать все силы в заключительных стадиях Кубка России, но он поберёг здоровье футболистов. На мой взгляд, это логично», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Вчера, 2 мая, состоялся матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу со счётом 1:0.