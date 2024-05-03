Ильзат Ахметов: Файзуллаев — топ-футболист

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал, о чём разговаривал с хавбеком ЦСКА Аббосбеком Файзуллаевым после первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«О чём разваривали с Аббосбеком после матча? Просто спросил, как у него дела. Файзуллаев – топ-футболист? Да», – приводит слова Ахметова «РБ Спорт».

Напомним, 2 мая состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая. Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Эта встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.

20-летний Файзуллаев выступает за ЦСКА с августа 2023-го. В нынешнем сезоне футболист провёл 27 матчей за армейцев во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.