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Ильзат Ахметов: Файзуллаев — топ-футболист

Ильзат Ахметов: Файзуллаев — топ-футболист
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Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал, о чём разговаривал с хавбеком ЦСКА Аббосбеком Файзуллаевым после первого матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«О чём разваривали с Аббосбеком после матча? Просто спросил, как у него дела. Файзуллаев – топ-футболист? Да», – приводит слова Ахметова «РБ Спорт».

Напомним, 2 мая состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая. Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Эта встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.

20-летний Файзуллаев выступает за ЦСКА с августа 2023-го. В нынешнем сезоне футболист провёл 27 матчей за армейцев во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 11 результативных передач.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 53'     1:1 Ерохин – 84'    
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