«Такие голы нельзя пропускать». Защитник ЦСКА Роша — о матче с «Зенитом»

Защитник московского ПФК ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал ничейный результат в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (1:1). Напомним, ЦСКА вёл в счёте по ходу матча, но пропустил гол в концовке.

«Мы хорошо работали, боролись до последней минуты, забили первыми, но затем пропустили. Впереди нас ждут важнейшие 90 минут. Такие мячи нельзя пропускать», — приводит слова Виллиана Роши официальный сайт ПФК ЦСКА.

Вчера, 2 мая, состоялся первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1.