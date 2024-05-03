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Объявлены судейские назначения на матчи 27-го тура РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 27-го тура РПЛ
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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

4 мая (суббота)

«Оренбург» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артём Любимов; AVAR – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Роман Галимов; AVAR – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

5 мая (воскресенье)

«Динамо» – «Сочи»: судья – Артём Чистяков ассистенты судьи – Андрей Образко, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Сергей Карасёв; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Пари НН» – «Спартак»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Денис Петров; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.

6 мая (понедельник)

«Урал» – «Балтика»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Виктор Кулагин.

«Факел» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Арам Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Адлан Хатуев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Эдуард Малый.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Серей Каруненко; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Олег Соколов.

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