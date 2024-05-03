Тухель: второе место никогда не будет целью «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос, считает ли он, что второе место в турнирной таблице Бундеслиги этого сезона можно считать целью для его команды.

«Второе место никогда не будет целью «Баварии». Тем не менее завтра нас ждёт большой вызов (матч 32-го тура Бундеслиги со «Штутгартом». — Прим. «Чемпионата»). Я думаю, мы знаем, что нас ждёт. Соперник играет очень спокойно, буквально на автомате. «Штутгарт» постоянно играет на верхнем пределе своих возможностей», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в сезоне-2023/2024 чемпионом Германии стал леверкузенский «Байер». «Бавария» по состоянию на сегодняшний день располагается на второй строчке турнирной таблицы. По завершении нынешнего сезона Тухель покинет мюнхенский клуб.