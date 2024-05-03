Анчелотти рассказал, когда перенёсший травму колена Тибо Куртуа сыграет за «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда перенёсший травму крестообразных связок колена и мениска Тибо Куртуа впервые в этом сезоне сыграет за «сливочных».

«Завтра (в матче 34-го тура Ла Лиги с «Кадисом». — Прим. «Чемпионата») будет играть Тибо Куртуа», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

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Матч между «Реалом» и «Кадисом» состоится в субботу, 4 мая, и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра раздастся в 17:15 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал». Второе место занимает «Барселона», тройку лидеров замыкает «Жирона». 31-летний Куртуа получил травму крестообразных связок колена в середина августа прошлого года. В конце марта бельгиец повредил мениск.