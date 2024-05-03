Агент Кевина Ленини заявил, что игрок не покинет «Краснодар» летом

Агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем футболиста сборной Кабо-Верде в российском клубе.

«Ленини летом останется в «Краснодаре». Мы хотим отработать контракт до конца», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини попал в сферу интересов клуба из ОАЭ.

В нынешнем сезоне Ленини принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.