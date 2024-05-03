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«Откровенный бандитизм!» Радимов жёстко раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Зенит»

«Откровенный бандитизм!» Радимов жёстко раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Зенит»
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Бывший российский футболист Владислав Радимов жёстко раскритиковал судейство в первом финальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России ЦСКА — «Зенит». Игра завершилась со счётом 1:1, однако ряд споров вызвал эпизод, произошедший на третьей минуте встречи. Защитник ЦСКА Мойзес совершил грубый фол, за который в теории мог получить прямую красную карточку. Однако судья Сергей Карасёв вовсе оставил бразильца без наказания.

«Вчерашние отличные матчи Кубка снова были омрачены судейскими ляпами, и я снова не могу молчать. По эпизоду с Мойзесом — ну это красная! И совершенно непонятно, что там смотреть? Где там нога соскакивает? По кому? Открытые шипы, удар выше голени, я сам, играя, многократно сталкивался с такими моментами — это очень травмоопасно и болезненно, повезло, что обошлось в этом эпизоде.

И хватит обеливать судей за явные ошибки, вы пытаетесь сделать из людей дураков! Зато в другом эпизоде, в котором очевидно, что никакой игры рукой нет, вы шесть минут рассматриваете VAR и затягиваете игру, заставляете зрителей ждать и находиться в неведении.

Просто катастрофа, когда VAR нужен, его не смотрят, а когда можно обойтись без него — убивают на него шесть минут матча! Ну хватит уже, дайте общественности послушать переговоры и 90% вопросов отпадёт, и нефиг (в оригинале использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») обеливать судей!

Концовка чемпионата, на носу важнейшие матчи за медали, за место в РПЛ, за Кубок, а судейство напоминает откровенный бандитизм!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

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