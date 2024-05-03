Клопп — о конфликте с Салахом в матче с «Вест Хэмом»: ситуация решена, всё в порядке

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что разрешил конфликт с нападающим «красных» Мохамедом Салахом, который произошёл у них по ходу игры 35-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:2).

«Ситуация полностью решена. Всё в порядке. Мы давно знаем друг друга и очень уважаем друг друга. Настолько, что можем разобраться с этим, независимо от того, что говорят все вокруг. Если бы мы побеждали и забивали, такой ситуации не произошло бы, поскольку Салаха не было бы на скамейке запасных», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, под занавес игры с «Вест Хэмом» Салах вступил в словесную перепалку с Клоппом, готовясь к выходу на замену. После завершения матча, проходя в подтрибунном помещении мимо журналистов, египтянин сказал: «Если я выскажусь, начнётся пожар».