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Клопп — о конфликте с Салахом в матче с «Вест Хэмом»: ситуация решена, всё в порядке

Клопп — о конфликте с Салахом в матче с «Вест Хэмом»: ситуация решена, всё в порядке
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что разрешил конфликт с нападающим «красных» Мохамедом Салахом, который произошёл у них по ходу игры 35-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:2).

«Ситуация полностью решена. Всё в порядке. Мы давно знаем друг друга и очень уважаем друг друга. Настолько, что можем разобраться с этим, независимо от того, что говорят все вокруг. Если бы мы побеждали и забивали, такой ситуации не произошло бы, поскольку Салаха не было бы на скамейке запасных», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, под занавес игры с «Вест Хэмом» Салах вступил в словесную перепалку с Клоппом, готовясь к выходу на замену. После завершения матча, проходя в подтрибунном помещении мимо журналистов, египтянин сказал: «Если я выскажусь, начнётся пожар».

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