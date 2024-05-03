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Тен Хаг рассказал о влиянии травм защитников на игру «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг рассказал о влиянии травм защитников на игру «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о влиянии большого количества травм защитников на игру команды в нынешнем сезоне.

«Мы провели 47 игр и использовали 30 различных защитных комбинаций. Это вынужденный выбор, потому что игроки были травмированы… Любой, кто хоть что-то понимает в футболе, знает, что это оказывает огромное влияние.

У нас было так много проблем, что не всегда удаётся играть так, как хочется. Но болельщики хотят видеть команду, которая побеждает. Мы всегда стараемся это делать, и это комплимент команде, которая продемонстрировала отличный дух.

Мы хотим играть с высокой линией обороны, хотим играть в активный, динамичный футбол. Это то, к чему мы стремимся. Мы не там, где хотим быть, но мы прогрессируем», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

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