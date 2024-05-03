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Агент: Роналдо расстроен вылетом «Ростова» из Кубка России

Агент: Роналдо расстроен вылетом «Ростова» из Кубка России
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Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо, рассказал о реакции игрока на вылет донского клуба из розыгрыша Фонбет Кубка России после поражения от «Балтики» (0:1).

«Я считаю, что не только Роналду, но и все игроки расстроены этим вылетом, но мы понимаем, что это часть футбольной жизни», — приводит слова агента «Спорт день за днём».

Напомним, матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и калининградская «Балтика», состоялся накануне, 2 мая. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу со счётом 1:0. На четвёртой минуте игры после грубой ошибки «Ростова» при выходе из обороны забил полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян. Таким образом, «Балтика» вышла в первый этап финала Пути регионов Кубка России, где встретится с московским «Спартаком», который в среду, 1 мая, обыграл «Динамо» со счётом 2:0. «Ростов» завершил своё участие в турнире. Отметим, что «Балтика» попала в сетку Пути регионов после поражения на стадии 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России от «ЦСКА» (0:3 по сумме двух матчей).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Аванесян – 4'    
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