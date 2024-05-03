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Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе Марко Ройса по окончании сезона

Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе Марко Ройса по окончании сезона
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Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила об уходе 34-летнего полузащитника Марко Ройса по окончании нынешнего сезона.

«Летом закончится необычная эпоха. Дортмундская «Боруссия» и её многолетний капитан Марко Ройс пришли к обоюдному согласию не продлевать контракт игрока, который истекает в конце сезона», — говорится в заявлении пресс-службы «шмелей».

Напомним, Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. За этот период он принял участие в 424 матчах во всех турнирах, в которых отметился 168 голами и 128 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны.

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