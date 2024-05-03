Шикунов: думал, что «Ростов» больше поставит на Кубок — была возможность завоевать трофей

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о поражении «Ростова» от «Балтики» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Ростов» бился до конца весь матч. Ротация была и у «Балтики», и у «Ростова». Так получилось. Думал, что команда больше поставит на Кубок. Это была единственная возможность завоевать какой-то трофей в этом сезоне. Но такой у нас чемпионат. Никто не думал, что «Зенит» буде проигрывать «Рубину» дома, а «Ростов» — «Балтике». Но тем интереснее сезон.

Нельзя сказать, что остался доволен их игрой. Калининград мог забивать ещё — и тогда было бы не 1:0. У «Ростова» тоже были моменты», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.