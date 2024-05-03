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Шикунов: думал, что «Ростов» больше поставит на Кубок — была возможность завоевать трофей

Шикунов: думал, что «Ростов» больше поставит на Кубок — была возможность завоевать трофей
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о поражении «Ростова» от «Балтики» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Ростов» бился до конца весь матч. Ротация была и у «Балтики», и у «Ростова». Так получилось. Думал, что команда больше поставит на Кубок. Это была единственная возможность завоевать какой-то трофей в этом сезоне. Но такой у нас чемпионат. Никто не думал, что «Зенит» буде проигрывать «Рубину» дома, а «Ростов» — «Балтике». Но тем интереснее сезон.

Нельзя сказать, что остался доволен их игрой. Калининград мог забивать ещё — и тогда было бы не 1:0. У «Ростова» тоже были моменты», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
02 мая 2024, четверг. 19:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Аванесян – 4'    
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