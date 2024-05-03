Марко Ройс прокомментировал новость о своём уходе из дортмундской «Боруссии»

34-летний полузащитник Марко Ройс прокомментировал свой уход из дортмундской «Боруссии» по окончании нынешнего сезона.

«Я невероятно благодарен и горжусь этим особенным временем в моём клубе «Боруссия» Дортмунд. Я провёл в этом клубе больше половины своей жизни и наслаждался каждым днём, хотя, конечно, были и сложные моменты. Сейчас я уже знаю, что мне будет трудно прощаться с клубом в конце сезона. И всё же я рад, что теперь всё прояснилось и мы можем полностью сосредоточиться на очень важных заключительных матчах, которые нам ещё предстоит сыграть. Перед нами стоит большая цель, которую мы все вместе хотим достичь. Для этого нам понадобится каждый из наших невероятных болельщиков, которым я хотел бы выразить искреннюю благодарность за их невероятную поддержку на протяжении многих лет», — приводит слова Ройса пресс-служба клуба на официальном сайте.