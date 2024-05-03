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Гендиректор «Енисея» Федосеев: послал бы Веру Опейкину судить ещё подальше Махачкалы

Гендиректор «Енисея» Федосеев: послал бы Веру Опейкину судить ещё подальше Махачкалы
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Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев высказался о дисквалификации главного тренера красноярской команды Андрея Тихонова за критику арбитра Веры Опейкиной после матча 28-го тура со «СКА-Хабаровск» (0:3).

«Тихонов ничего крамольного не сказал по поводу судейства. Он предложил послать Веру Опейкину судить в Махачкалу. Что тут ужасного? Совершенно неправильная реакция со стороны КДК. Я бы послал её судить ещё подальше Махачкалы», — сказал Федосеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после матча со «СКА-Хабаровск» Тихонов заявил, что Опейкина допустила несколько ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу». После 28 сыгранных туров Первой лиги красноярский «Енисей» набрал 39 очков и на текущий момент занимает девятое место. После аналогичного количества матчей этого соревнования «СКА-Хабаровск» заработал 38 очков и располагается на 10-й строчке.

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