Кассьерра: ничья с ЦСКА справедлива, но «Зенит» мог забить ещё один-два гола

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался по итогам первого финального матче плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:1).

«Это справедливая ничья. У нас было несколько шансов, чтобы забить. Как минимум ещё один-два мяча мы могли бы забить. Но нас ждёт ответный матч дома. Я думаю, что он будет совершенно другим, с другими людьми на поле, с поддержкой наших болельщиков. Будем добиваться результата. Выиграть в чемпионате или взять Кубок? Для нас важны оба турнира», — приводит слова Кассьерры Metaratings.

Напомним, первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит», состоялся накануне, 2 мая. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Команды не сумели выявить победителя и завершили встречу вничью — 1:1. Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая. Отметим, что вскоре ЦСКА сыграет с «Зенитом» и в чемпионате России. Эта встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 11 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.