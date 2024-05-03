Экс-игрок «Локомотива» Идову рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для жизни в Москве

Бывший защитник пермского «Амкара», «Локомотива» и сборной Нигерии Брайн Идову рассказал, сколько денег в месяц он тратит для комфортной жизни в Москве. Напомним, на данный момент Идову является футболистом медиафутбольной команды ФК «10».

«В Перми я жил спокойно на 18 тысяч, главное, чтобы была база клуба, ха‑ха. Сейчас я трачу от 90 до 110 тысяч рублей. Зависит от ситуации. Мне многого не надо, жизнь простая. Раньше мог купить какую‑то брендированную вещь, куда‑то сходить, покушать в ресторане. Но сейчас понял, что в жизни важны другие вещи. Ценность каких‑то материальных вещей для меня упала», — приводит слова Идову «Матч ТВ».

Последним клубом 31-летнего Брайна Идову были подмосковные «Химки». Ранее он выступал за московский «Локомотив», санкт-петербургское «Динамо» и пермский «Амкар». В составе железнодорожников Идову выступал с 2018 по 2021 год. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. За основную сборную Нигерии футболист провёл 10 матчей, в которых забил один гол.