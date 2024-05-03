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Каряка: после ухода Малкома у «Зенита» нет какого-то яркого лидера

Каряка: после ухода Малкома у «Зенита» нет какого-то яркого лидера
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка считает, что после ухода бразильского вингера Малкома в «Зените» не осталось яркого лидера. По его мнению, эту роль должен был взять на себя Вендел, но он не оправдывает статус лидера. При этом Каряка отметил, что у «Зенита» много новичков, которые в отдельных матчах неплохо себя показывают.

«В «Зените» нет лидера? После ухода Малкома остался Вендел. Он должен взять на себя эту роль. Ну и Барриос мог бы. Он не снижает всего уровня и всегда играет с мотивацией, с агрессией. А вот Вендел то играет, то сидит на замене. А когда выходит на поле, то не всегда играет так же результативно, как это делал Малком. Так что сейчас действительно у питерцев нет какого-то яркого лидера. В команде много новичков, и они в отдельных матчах выглядят неплохо», — приводит слова Каряки «Евро-Футбол.Ру».

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