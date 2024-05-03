Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Однозначно лучше Абаскаля». Бубнов назвал идеального тренера для «Спартака»

«Однозначно лучше Абаскаля». Бубнов назвал идеального тренера для «Спартака»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов считает, что исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович является идеальным кандидатом, чтобы возглавлять команду на постоянной основе. Напомним, испанский тренер Гильермо Абаскаль был уволен из «Спартака» 14 апреля после выездного поражения от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Это идеальный вариант, по крайней мере, клуб не попадёт на большие деньги в очередной раз. Никого больше искать не надо. Прошедшие матчи показали, что он готов руководить командой. Если бы у него не хватало квалификации, то он и не смог бы в одночасье исправить ситуацию. Слишкович однозначно лучше Абаскаля», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Материалы по теме
«Спартак» — машина при Слишковиче! Босниец убрал «Динамо» и ведёт команду к трофею
«Спартак» — машина при Слишковиче! Босниец убрал «Динамо» и ведёт команду к трофею
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android