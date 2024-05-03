«Однозначно лучше Абаскаля». Бубнов назвал идеального тренера для «Спартака»

Бывший футболист Александр Бубнов считает, что исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович является идеальным кандидатом, чтобы возглавлять команду на постоянной основе. Напомним, испанский тренер Гильермо Абаскаль был уволен из «Спартака» 14 апреля после выездного поражения от «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Это идеальный вариант, по крайней мере, клуб не попадёт на большие деньги в очередной раз. Никого больше искать не надо. Прошедшие матчи показали, что он готов руководить командой. Если бы у него не хватало квалификации, то он и не смог бы в одночасье исправить ситуацию. Слишкович однозначно лучше Абаскаля», — приводит слова Бубнова Sportbox.