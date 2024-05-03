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Литвинов: тепло на душе, когда видишь забитый фанатский сектор — не хватает этого в РПЛ

Литвинов: тепло на душе, когда видишь забитый фанатский сектор — не хватает этого в РПЛ
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался об атмосфере на стадионе во время матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со столичным «Динамо». «Спартак» одержал победу со счётом 2:0.

«Сразу тепло на душе, когда ты видишь забитый спартаковский сектор — все подбадривают и поддерживают. Приятно очень. Честно, не хватает этого на матчах РПЛ. Соскучились. Хочется, чтобы активные болельщики приходили на стадион. Я с 14 лет подавал мячи и просился на трибуну с активными болельщиками, чтобы быть поближе к ним и слышать, как они заводят команду. Обидно, что сейчас всё так», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Динамо».

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