Лепёхин: «Зенит» доволен ничьей с ЦСКА, в ответной игре петербуржцы фавориты

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением о первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА, который завершился со счётом 1:1.

«Такое ощущение, что «Зенит» играет без ворот. Очень много контроля мяча без обостряющих движений. Уже третья такая игра. Но ничья с ЦСКА не самый отрицательный результат, учитывая приличную ротацию состава. Мне кажется, в «Зените» довольны таким результатом, исходя из того, как складывалась игра.

Несмотря на все неудачи в последних двух турах и в сезоне в целом, «Зенит» остаётся для меня самой лучшей и крепкой командой. В каждом матче он фаворит, в том числе и дома с ЦСКА», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 апреля.

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