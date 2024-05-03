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Сергей Силкин: Смолову 34 года — у «Динамо» нет необходимости в Фёдоре

Сергей Силкин: Смолову 34 года — у «Динамо» нет необходимости в Фёдоре
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре нападающего бело-голубых Фёдора Смолова. Он считает, что футболист уже не нужен «Динамо».

«У «Динамо» нет необходимости в Смолове. Если бы он забивал, это было бы одно дело, однако он потерял место в основном составе. Но вопросы надо задавать тренеру, нужен ли ему игрок или нет. В моё время, когда я играл, тебе в 27-28 лет давали понять, что надо скоро заканчивать. Смолову 34 года! Карьера футболиста не вечна. Но со стороны говорить трудно. Судя по возрасту и потере места в составе, особо «Динамо» он уже не нужен. Но об этом ему должны сообщить руководители клуба», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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