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«Вест Хэм» ведёт переговоры с тренером Хуленом Лопетеги — The Guardian

«Вест Хэм» ведёт переговоры с тренером Хуленом Лопетеги — The Guardian
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Новым главным тренером «Вест Хэм Юнайтед» может стать Хулен Лопетеги. Об этом сообщил The Guardian.

По информации источника, переговоры ещё не завершены и окончательное решение по действующему главному тренеру Дэвиду Мойесу не будет принято до тех пор, пока шотландец не проведёт переговоры с советом директоров после окончания сезона.

Отмечается, что «Вест Хэм» активно ищет замену и рассмотрел несколько кандидатов. В прошлом месяце были проведены переговоры с Рубеном Аморимом из лиссабонского «Спортинга». «Вест Хэм» также рассматривал Ханси Флика, Марко Силву из «Фулхэма» и Паулу Фонсеку из «Лилля». Они следят за Грэмом Поттером, но переход бывшего тренера «Челси» на данном этапе маловероятен.

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