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«Енисей» опубликовал заявление по поводу дисквалификации главного тренера Андрея Тихонова

«Енисей» опубликовал заявление по поводу дисквалификации главного тренера Андрея Тихонова
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Красноярский «Енисей» в социальных сетях опубликовал заявление по поводу дисквалификации главного тренера Андрея Тихонова Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС). Напомним, после матча 28-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск» (0:3) Андрей Тихонов заявил, что арбитр Вера Опейкина допустила несколько ошибок, за которые её надо «отправить в Махачкалу».

«Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать Андрея Тихонова на пять матчей (из них два условно) и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Клуб не согласен с решением КДК. Мы будем подавать апелляцию», — написано в заявлении «Енисея».

«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 40 очков за 29 матчей.

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